Akcija Očistimo naše gore v skrbi za večjo požarno varnost

Ljubljana, 29. maja - Varno in odgovorno v gore ostaja moto akcije Očistimo naše gore tudi ob vstopu v 11. sezono, ki se začenja z donacijo 150 protipožarnih ampul 51 kočam. Že tretje leto se nadaljuje tudi izbor Naj planinska pot. Pohodniki lahko na portalu Vse bo v redu glasujejo za sedem visokogorskih tras do 25. junija, so danes sporočili iz Zavarovalnice Triglav.