Preklic omejitve obiskov v URI Soča

Obiski bodo potekali po posebnem protokolu. Bolnika lahko obišče ena zdrava odrasla oseba enkrat med tednom in enkrat čez vikend. Obisk lahko traja največ 45 minut in je mogoč samo med 15.30 in 17. uro.

Osebje inštituta bo na podlagi pogovora z bolnikom kontaktiralo svojce, s katerimi bodo uskladili dan in uro obiska. Obiski bodo potekali v dnevnem prostoru oddelka, pri čemer bo med skupinami varna razdalja dveh metrov. Za bolnike, ki so kolonizirani z večkratno odpornimi mikrobi, bodo obiski v bolniški sobi, so še sporočili z URI Soča.