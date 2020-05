Ljubljana, 29. maja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala Bio koruzni zdrob, pakiran v papirnatih vrečkah po 500 in 1000 gramov, proizvajalca Eko kmetije Pri omi Neži iz Cirkovc zaradi presežene vrednosti alkaloidov atropina in skopolamina.

Odpoklicani izdelek ima rok uporabe do 31.12.2020 in do 31.3.2021. Proizvajalec kupcem svetuje, naj živila ne zaužijejo in naj ga zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa.