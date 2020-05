V Minneapolisu protestniki zažgali policijsko postajo

Minneapolis, 29. maja - V Minneapolisu so se že tretjo noč zapored nadaljevali hudi protesti zaradi policijskega nasilja. Protestniki so med drugim uničili tudi eno od policijskih postaj, ki so jo zažgali skupaj z več deset drugimi poslopji v mestu. Protesti so poleg tega izbruhnili med drugim v New Yorku, Los Angelesu, Memphisu in Denverju.