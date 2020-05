Newyorške borze končale z izgubami

New York, 28. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z izgubami. Na trgovanje je vplivalo predvsem naraščanje napetosti med ZDA in Kitajsko. Nemška tiskovna agencija dpa piše o ugibanjih, da naj bi šlo za posledico uveljavljanja zakona o nacionalni varnosti v Hongkongu, a so vlagatelji to zanikali.