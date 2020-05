Speedwayisti upajo, da bo njihov šport v Ljubljani preživel

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 29. maja - Speedway, speedway ... v Ljubljani! To je znan napev, ki je leta in desetletja vabil gledalce v Ljubljani na dirke v tem športu. Zdaj speedwaya v Ljubljani ne bo več, vodilni v ljubljanskem klubu pa upajo, da dirk ne bo konec za vselej in da bodo po zaprtju steze v Zgornji šiški našli rešitev za nadaljevanje bogate tradicije.