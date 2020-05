Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 28. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta zaprta izvoz in uvoz Podtabor na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Obvoz je možen preko priključkov Brezje in Naklo. Zaradi zahtev tehnološkega postopka na vozišču ostaja kamenje. Vozniki naj se držijo varnostne razdalje in omejitev, saj lahko kamenje poškoduje vozilo.