Petdeseta obletnica odločanja nogometnih tekme z enajstmetrovkami

Ljubljana, 29. maja - Navijači predobro poznajo iskanje zmagovalca nogometnih tekem z izvajanjem enajstmetrovk. Peterica igralcev, neposredni dvoboj vratarja in strelca, s posebej za to označene točke v oddaljenosti 11 metrov. Drama. Čeprav se zdi, da to pravilo velja od nekdaj, bo letos praznovalo svojo 50. obletnico.