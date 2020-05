Scorsese načrtuje triler z DiCapriom za Apple

Los Angeles, 29. maja - Hollywoodski režiser Martin Scorsese po sodelovanju z Neflixom pripravlja nov projekt za ponudnika pretočnih storitev Apple. Visokoproračunski triler Killers of the Flower Moon, v katerem bosta zaigrala Leonardo DiCaprio in Robert De Niro, bo produciral Apple TV+, so poročali specializirani hollywoodski portali za film. Partner bo Studio Paramount.