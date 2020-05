Cene nafte navzdol

Singapur, 28. maja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Trgovci z nafto so znova zaskrbljeni zaradi prevelikih zalog na trgu in špekulirajo, da bo statistika pokazala na prvo povečanje zalog v treh tednih, verjetno celo največje v letošnjem letu. Skrbi jih tudi vse večja napetost med ZDA in Kitajko zaradi Hongkonga.