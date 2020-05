Tropska nevihta Bertha prispela do obale Južne Karoline

Charleston, 27. maja - Tropska nevihta Bertha je danes zjutraj po krajevnem času prispela do obale ameriške zvezne države Južna Karolina nedaleč od mesta Charleston s sunki vetra do 80 kilometrov na uro. Bertha je šele druga poimenovana nevihta letošnje orkanske sezone v Atlantskem oceanu, ki bo trajala do zime.