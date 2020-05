Svet Evrope išče svetovalce v projektu Hiša za otroke

Ljubljana, 27. maja - Svet Evrope je objavil razpis za zagotavljanje svetovalnih storitev v projektu Hiša za otroke po modelu Barnahus v Sloveniji. Gre za vodilni evropski model za otrokom prijazni multidisciplinarni in medinstitucionalni odziv na spolno zlorabo otrok in nasilje nad otroci. Rok za prijavo je 19. junij, so sporočili iz ministrstva za pravosodje.