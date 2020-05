Neubauer o operetnem dogajanju v Ljubljani med koncem 1. in 2. svetovne vojne

Ljubljana, 27. maja - Raziskovalec zgodovine glasbenega gledališča Henrik Neubauer je svojo obsežno bibliografijo obogatil z delom Operetno dogajanje v ljubljanski Operi med koncem prve in koncem druge svetovne vojne 1918-1945. V ljubljanski operi so v tem obdobju izvedli 93 operet, kljub temu, da je že med vojnama do te zvrsti mestoma vladal podcenjevalen odnos.