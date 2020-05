Prihodek v trgovini na drobno aprila najnižji po letu 2006

Ljubljana, 27. maja - Prihodek v trgovini na drobno, ki je marca na mesečni ravni upadel za 12 odstotkov, je aprila še nadaljeval s padcem in se v primerjavi z marcem zmanjšal še za 8,8 odstotka in je bil najnižji po letu 2006. Trgovine so omejitve obratovanja za zajezitev epidemije močno prizadele, saj so imele na letni ravni za skoraj četrtino manj prihodkov.