Policija po torkovem streljanju v Novi Gorici prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin

Nova Gorica, 27. maja - Policija za pomoč pri razjasnitvi okoliščine torkovega streljanja v Novi Gorici prosi občane. V streljanje na Rejčevi ulici naj bi bile po do sedaj zbranih podatkih vpletene tri osebe, ki jih policija še išče. Preiskava še poteka, policisti pa zbirajo obvestila v smeri sumov poskusa uboja in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.