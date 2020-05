Mariborska Živa dvorišča nadaljujejo z odkrivanjem skritih biserov mesta

Maribor, 27. maja - Ekipa društva Hiša! v polnem zagonu pripravlja program za poletna Živa dvorišča, ki letos obeležujejo deset let delovanja. Ker gre za dogodke v manjšem krogu ljudi, menijo, da so v trenutnih razmerah idealna oblika za ponovni začetek kulturnega in družabnega prebujanja mesta. Letošnja rdeča nit dogodkov bodo jeziki mesta.