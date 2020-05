Policisti v Metliki voznikoma brez izpita zasegli neregistrirani vozili

Metlika, 27. maja - Policisti so v torek v Dragomlji vasi in Hrastu pri Jugorju v občini Metlika ustavljali dva voznika, ki na njihove znake nista ustavila. Za oba se je kasneje izkazalo, da sta vozila neregistrirani vozili brez vozniškega dovoljenja, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Obema so vozili zasegli in zoper njiju uvedli postopek.