DZ prikimal spremembam zakona o ohranjanju narave

Ljubljana, 27. maja - Poslanci DZ so potrdili spremembe zakona o ohranjanju narave, med katerimi je tudi zviševanje zahtev za sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih. Za predlog je glasovalo 50 poslancev, proti pa 30. Sprejeli so sicer tudi koalicijska amandmaja, ki prag glede na prvotni predlog nekoliko znižujeta.