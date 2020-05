Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 26. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V ponedeljek ob 754 testiranjih na novi koronavirus niso potrdili nobene okužbe, skupno število potrjenih okuženih v Sloveniji tako ostaja 1469. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo le še devet bolnikov s covidom-19, dva sta bila na intenzivni negi. Zabeležili so tudi eno novo smrt, skupno je do zdaj umrlo 108 bolnikov s covidom-19. V Sloveniji so doslej opravili 75.770 testov na novi koronavirus, v zadnjih desetih dneh pa vsak dan potrdijo največ eno novo okužbo, kažejo vladni podatki. Ob nadaljnjem izboljševanju epidemiološke slike se po besedah vladnega govorca Jelka Kacina zapira tudi oddelek za bolnike s covidom-19 na Kliniki Golnik. Bolniki s koronavirusno boleznijo tako ostajajo le še v mariborskem in ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru.

LJUBLJANA - V ponedeljek naj bi se po besedah vladnega govorca Jelka Kacina sprostilo več storitvenih in turističnih dejavnosti. Med drugim je omenil hotele ne glede na velikost, prizadevajo si za odprtje fitnesov in wellnessov, med ključnimi vprašanji pa ostaja, kaj bo z bazeni in podobnimi kompleksi. Več podrobnosti je pričakovati po četrtkovi seji vlade. Trenutno je predlog odloka, ki bo sprostil nekatere ključne dejavnosti na področju turizma in nekaterih servisnih dejavnostih, v medresorskem usklajevanju. Kacin je ob tem na vladni novinarski konferenci poudaril, da bodo nekatere omejitve veljale tudi po koncu epidemije, in sicer na podlagi zakona o nalezljivih boleznih. V četrtek naj bi bilo znanega tudi več o morebitni spremembi odloka glede nedeljskega dela trgovin. Vlada po Kacinovih navedbah usklajuje svoje stališče tudi s predstavniki delodajalcev v panogi.

LJUBLJANA - Zunanja ministra Slovenije in Italije Anže Logar in Luigi di Maio se bosta sešla še ta teden, je napovedal vladni govorec Kacin. Dodal je, da bo po njunem srečanju znanega več o novostih v režimu prehajanja slovensko-italijanske meje. Kacin je komentiral tudi novi odlok, ki za državljane EU in tretjih držav predvideva 14-dnevno karanteno po vstopu v Slovenijo, razen za ljudi iz držav na seznamu za prost vstop, na katerem je za zdaj le Hrvaška, in razen v primeru, ko razlog za njihov vstop ustreza eni od opredeljenih izjem. Potrdil je, da se je Slovenija z odlokom, ki ga je vlada sprejela v ponedeljek, načeloma odprla za turizem, saj potrdilo o rezervaciji v turističnem objektu po novem zadošča za vstop v državo. Po Kacinovih besedah so narejeni nastavki, s katerimi bi pomagali državam razumeti, da je treba čim prej skleniti dvostranski dogovor, ki bi omogočil hitrejši prestop meje in boljši pretok ljudi.

LJUBLJANA - Psiholog Kristijan Musek Lešnik si želi, da bi se vsi otroci čim prej vrnili v šole, ker je to zanje najboljše. A dokler zdravstvena stroka pravi, da ukrepi zagotavljajo zdravje, iz drugih strok ne morejo posegati na njihovo področje. Je pa, kot je dejal na vladni novinarski konferenci, treba najti zdravo ravnovesje med tveganjem okužbe in psihosocialnimi tveganji. Po njegovih besedah bo velika večina slovenskih otrok obdobje korone prestala brez kakršnihkoli trajnih psiholoških posledic. Manjši del otrok pa je epidemijo in z njo povezane dogodke doživel kot travmatske. To so po njegovih besedah predvsem otroci iz družin, kjer je bilo v času epidemije izrazito veliko tesnobe in panike, ter tisti, ki so imeli težave že prej, ki prihajajo iz disfunkcionalnih družin. Tem otrokom pa je treba nuditi podporo in pomoč, je dejal.

LJUBLJANA - Bančni sistem in ministrstvo za finance še rešujeta odprta vprašanja, povezana z bančnimi krediti z državnim poroštvom za likvidnostno pomoč podjetjem. Banke večjega povpraševanja po njih še ne zaznavajo in ga zaenkrat rešujejo v sklopu njihove redne ponudbe. A ukrep bi moral zaživeti kmalu, saj bo do večjih težav z likvidnostjo podjetij po pričakovanjih prišlo z junijem, v Združenju Bank pa opozarjajo, da izvedbeni uredbi, ki urejata pravila za tovrstna posojila, še ne odgovarjata na vsa tehnično izvedbena vprašanja. V razpravo se je vključile tudi Evropska centralna banka (ECB). Da država pri sprejemanju zakona ni spoštovala obveznosti posvetovanja z ECB, je tako v pismu ministru za finance Andreju Širclju 15. maja opozoril član izvršilnega odbora ECB Yves Mersch. Zakon, ki krije določen delež glavnic kreditnih pogodb, katerih skupni znesek ne presega dve milijardi evrov, vsebuje vrsto določb s področja pristojnosti ECB, ki vzbujajo pomisleke, je izpostavil.

BEOGRAD/LJUBLJANA - Družba MK Group, katere ustanovitelj in lastnik je srbski poslovnež Miodrag Kostić in je v Sloveniji med drugim lastnica Hotela Kempinski Palace v Portorožu, 450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenem sektorju iz regije, ki so v času epidemije novega koronavirusa nudili zdravstveno nego obolelim za covidom-19, podarja brezplačni tridnevni oddih na slovenski obali, so sporočili iz MK Group. Zdravniki in zdravstveno osebje na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega kliničnega centra, na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja mariborskega kliničnega centra, na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja celjske bolnišnice in na kliniki za pljučne bolezni in alergije Golnik bodo imeli tako med 15. junijem in 15. avgustom priložnost tridnevnega brezplačnega oddiha v omenjenem prestižnem portoroškem hotelu. Direktor MK Group Jovan Purar je ob tem dejal, da jih posebej veseli, da bodo v hotelu gostili 100 zaposlenih na naštetih slovenskih klinikah in oddelkih. "S tem želimo prispevati k boju proti epidemiji in hkrati izraziti našo zahvalo tistim, ki so v boju prispevali največ," je dodal. V zdravstvenih ustanovah so se za donacijo lepo zahvalili.

SVET

BRUSELJ - Mednarodna skupnost je na donatorskem maratonu za financiranje cepiva proti koronavirusu ter za diagnostiko in zdravljenje bolezni covid-19 doslej zbrala 9,5 milijarde evrov, so sporočili v Evropski komisiji. Temeljni namen je zagotoviti cenovno dostopno cepivo po vsem svetu.

BRUSELJ - Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli verjame, da bo predlog Evropske komisije za okrevanje od novega koronavirusa, ki ga bo predstavila v sredo, še ambicioznejši od predloga Berlina in Pariza. Varčna četverica pa naj bo prožna, sicer bomo pristali v Evropi različnih hitrosti, je še opozoril Sassoli v pogovoru s skupino medijev v Bruslju, tudi STA.

BERLIN - Nemčija namerava 15. junija za 31 evropskih držav, tudi vse članice EU, odpraviti opozorilo, v katerem svojim državljanom zaradi pandemije novega koronavirusa odsvetuje potovanja v tujino, kaže predlog, ki bi ga lahko v sredo potrdila nemška vlada. Opozorilo bodo zamenjali z nasveti, prilagojenimi tveganjem v posameznih državah.

MOSKVA - V Rusiji so zabeležili največ smrti zaradi covida-19, hkrati pa je po koronavirusni bolezni 19 tudi okrevalo največ bolnikov. V zadnjih 24 urah je umrlo še 174 bolnikov, skupno 3807. Okrevalo jih je 12.331, kar je skoraj 40 odstotkov več, kot je znašal prejšnji rekord z 20. maja. Iz Moskve so še sporočili, da bodo vojaško parado ob 75. obletnici zmage v drugi svetovni vojni, ki so jo zaradi pandemije v začetku maja odpovedali, izvedli 24. junija.

SEUL - Sodišče v Južni Koreji je 27-letnega moškega obsodilo na štiri mesece zapora zaradi kršenja pravil karantene, uvedene zaradi izbruha novega koronavirusa. To je prva takšna obsodba v državi. V 52-milijonski državi so danes potrdili 19 novih primerov okužbe s koronavirusom, s čimer se je skupno število okužb povečalo na 11.225.

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Nemški potrošniki so po šoku zaradi pandemije novega koronavirusa bolje razpoloženi. Kazalnik zaupanja, ki ga izračunava raziskovalni inštitut GfK, se je za junij oblikoval pri -18,9 točke, potem ko se je za maj pri -23,1 točke. Čeprav se je razpoloženje potrošnikov izboljšalo, pa je junijska vrednost kazalnika še vedno druga najnižja od zagona raziskave v letu 1980. So se pa maja po katastrofalno slabem aprilu krepko izboljšala pričakovanja med nemškimi izvozniki. Kazalnik, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je na mesečni ravni zvišal z -50,2 na -26,9 točke. Čeprav gre za izboljšanje brez primere, pa so podjetja še daleč od optimizma, so opozorili v Ifu.

ŠPORT

LJUBLJANA - Klubi regionalne košarkarske lige Aba imajo v sredo ob 11. uri skupščino preko videopovezave, glavna točka dnevnega reda pa je usoda sezone v elitni ligi Aba ter ligi Aba 2. Glede na to, da je vodstvo evrolige v ponedeljek predčasno končalo sezono, gre podobno odločitev pričakovati tudi med abaligaši. Uradno stališče vseh treh slovenskih klubov v ligi Aba, Cedevite Olimpije, Kopra Primorske in Krke, kakor tudi obeh v ligi Aba 2 (Helios Suns, Rogaška), je, da tekmovanja krog pred koncem rednega dela nima smisla nadaljevati. Enako stališče je v preteklih tednih izrazilo tudi nekaj drugih klubov iz obeh lig.

LJUBLJANA - Slovenski rokometaši so prebili led. Po januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji ter trimesečnem prisilnem premoru po izbruhu epidemije novega koronavirusa so v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem opravili prvi skupni trening pod vodstvom selektorja Ljubomirja Vranješa. V normalnih časih je za rokometaše mesec maj eden najbolj pomembnih v sezoni, v tem obdobju so na sporedu ključne tekme na domačem in mednarodnem prizorišču. Epidemija novega koronavirusa je njihova življenja povsem postavila na glavo, po rahljanju ukrepov pa se počasi vračajo v običajen ritem. Od povabljenih igralcev so na današnjem zboru manjkali Dean Bombač, Matej Gaber in Klemen Ferlin.

LJUBLJANA - Kolesarska zveza Slovenije še ni pripravila novega koledarja dirk za sezono. Veliko prireditev je morala zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedati, pri pripravi koledarja pa po besedah generalnega sekretarja Aleša Kalana potrebuje več informacij o načinih, kako lahko dirke sploh lahko izvede. Za zdaj je jasno le, da bo prva dirka kriterij Tadeja Pogačarja. Prireditelji kriterija v Komendi še ne vedo, ali bo na sporedu 19. ali 20. junija. Za zdaj je tudi znano, da so vsa državna prvenstva, članska so ponavadi junija, prestavljena za nedoločen čas, ne organizatorji ne kraj spopadov najboljših slovenskih kolesarjev niso znani.

NEW YORK - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL želi v začetku junija omogočiti trening igralcev v manjših skupinah in s tem narediti prvi korak k nadaljevanju sezone, ki jo je prekinila koronska kriza. Najmočnejša hokejska liga na svetu je v ponedeljek poslala klubom dopis z 22 stranmi splošnih pogojev za postopno vračanje, a datuma še ni določila.