Lani spet nekaj večji skok prihodkov od iger na srečo

Ljubljana, 30. maja - Skupni bruto prihodki od iger na srečo v Sloveniji, ki so od konca finančne in gospodarske krize obotavljivo rasli za po nekaj milijonov evrov letno, so se lani spet nekoliko bolj odločno povečali. Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, pa je letos spet pričakovati padec.