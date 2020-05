Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca koordinatorja Levice Mesca

Ljubljana, 26. maja - Novinarska konferenca koordinatorja Levice Luke Mesca, na kateri bo spregovoril o tretjem protikoronskem paketu in predstavil dopolnila Levice, o odločitvi vlade, da ne podpira predloga Levice za zaprtje trgovin ob nedeljah, o vodenju sej DZ in o varovanju okolja, bo danes ob 14.15 pred DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz Levice. (STA)