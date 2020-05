Avstralski mediji na sodišče zaradi kršitev prepovedi poročanja o sojenju kardinalu Pellu

Melbourne, 26. maja - Proti več deset avstralskim novinarjem in medijem se bo predvidoma novembra začel sodni proces zaradi domnevne kršitve prepovedi poročanja o sojenju kardinalu Georgeu Pellu v zvezi s spolnimi zlorabami dečkov. Če bodo obsojeni, novinarjem grozi do pet let zapora, medijskim hišam pa globa do 500.000 avstralskih dolarjev (več kot 300.000 evrov).