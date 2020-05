Preiskava: Zaradi dima ob požarih v Avstraliji umrlo več kot 400 ljudi

Sydney, 26. maja - Zaradi dima ob požarih, ki so v Avstraliji divjali od lanskega avgusta do marca letos, je po dosedanjih ocenah umrlo 445 ljudi, več tisoč se jih je zdravilo v bolnišnicah, je pokazala preiskava. Stroški zdravljenja zaradi požarov so presegli dve milijardi avstralskih dolarjev (1,2 milijarde evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.