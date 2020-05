Vznemirjenje pri poti na Hrvaško se po novem začne že pred mejo

piše Gregor Mlakar

Biograd na moru, 26. maja - Hrvaška je za Slovence kljub preklicu epidemije v Sloveniji trenutno praktično še vedno edino okno v (turistični) svet, pa še to le za tiste, ki imajo tam nepremičnine, prikolice v kampih, plovila ali že plačane počitnice. Odhod čez mejo spominja na čase pred desetletji, ko so ljudje s cmokom v grlu prihajali na mejne prehode z Avstrijo in Italijo.