Delo o aferi zaradi ponarejenih testov izpušnih plinov (26. 5.)

Ljubljana, 25. maja - Barbara Zimic v komentarju Vsi ogoljufani, vsi različni piše o odločitvi nemških zveznih sodnikov v sodbi v primeru goljufanja z merjenji izpustov pri Volkswagnovih vozil, da so lastniki spornih vozil upravičeni do odškodnine. Po mnenju avtorice gre za prelomno in z vidika zaščite potrošnikov več kot nujno odločitev.