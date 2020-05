Bruselj z opominom in obrazloženim mnenjem glede direktiv o izpustih in kakovosti zraka

Ljubljana, 25. maja - Evropska komisija je Sloveniji izdala uradni opomin zaradi neskladnega prenosa direktive o industrijskih izpustih in obrazloženo mnenje v kršitvi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o kakovosti zunanjega zraka v zvezi z mejnimi vrednostmi PM10. Rok za odgovora komisiji je do 15. septembra, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.