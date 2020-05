Roki za javne razpise iz programa razvoja podeželja podaljšani do 9. junija

Ljubljana, 25. maja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objav javnih razpisov iz programa razvoja podeželja 2014-2020 do konca leta 2020. Roke za oddajo vlog na javne razpise, ki so se iztekli v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja epidemije novega koronavirusa, pa so podaljšali do 9. junija.