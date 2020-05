ZN razkrili tajno misijo zahodnih plačancev v Libiji

New York, 25. maja - Združeni narodi so razkrili tajno misijo zasebnih sil iz zahodnih držav v Libiji. Iz zaupnega poročila je razvidno, da je v misiji v podporo vplivnemu libijskemu generalu Kalifi Haftarju delovalo najmanj 20 posameznikov iz Avstralije, Francije, Malte, Južne Afrike, Velike Britanije in ZDA.