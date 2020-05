Nyon, 24. maja - Predstavniki Italije so zmagovalci virtualnega evropskega nogometnega prvenstva, potem ko so v finalu s 3:1 premagali Srbijo. Tretje mesto so si razdelili Romuni in Francozi, prvi so v polfinalu z 1:2 izgubili proti Srbiji, Francozi pa z 0:2 proti Italiji.