Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 24. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V Sloveniji v soboto ob 341 testiranjih že četrti dan zapored niso potrdili nobene okužbe z novim koronavirusom, umrl pa je en bolnik s covidom-19. Število umrlih je tako naraslo na 107, število vseh doslej potrjenih okužb pri nas pa ostaja 1468. V bolnišnici se zaradi covida-19 zdravi še 18 ljudi, od tega štirje na intenzivni negi.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V soboto je bilo na vseh ravneh angažiranih 814 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

BLED - Epidemija je močno zarezala tudi v občinske proračune. Upad prihodkov bodo zaradi izpada turistične takse še posebej občutili v Občini Bled. Ta teden so občinski svetniki sprejeli rebalans proračuna s štirimi milijoni evrov manj prihodkov. Ob tem se številne načrtovane investicije zamikajo v prihodnje leto.

AJDOVŠČINA - Zaradi povečevanja dela bo družba Bia Separations iz Ajdovščine širila proizvodnjo v Ajdovščini. Družba se sicer že nekaj časa pripravlja na investicijo v proizvodne prostore v ZDA, od koder prihaja tudi največ njihovih naročil, ter na območju Gorice v Italiji.

SVET

RIJAD - Muslimani na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu so začeli tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama, s katerim obeležujejo konec postnega meseca ramazana. Praznovanje je letos zaradi pandemije novega koronavirusa in omejevalnih ukrepov okrnjeno, številni verniki pa molitve opravljajo doma. V številnih državah, med drugim v Savdski Arabiji, Jordaniji in Turčiji, so v času praznovanja uvedli policijsko uro.

RIM - Prvi konec tedna po odpravi karantene, uvedene zaradi širjenja novega koronavirusa, so svobode željni Italijani množično obiskali priljubljene letoviške kraje, zasedli mestne parke in se družili v lokalih in restavracijah. Mnogi niso nosili zaščitnih mask in upoštevali fizične razdalje. Policija je zaradi zbiranja številnim izrekla visoke kazni. V nekaterih severnoitalijanskih mestih, ki so bila še posebej prizadeta zaradi pandemije, so oblasti omejile čas odprtja lokalov in prepovedale množično zbiranje pred njimi.

RIM - V Italiji bodo v ponedeljek začeli s testiranjem na protitelesa za novi koronavirus, ki bo zajelo 150.000 ljudi. Z raziskavo naj bi ugotovili, kolikšen del populacije je okužen z virusom sars-cov-2 in ali to število sovpada z uradnimi statistikami. Testiranje, ki ga vodi zdravstveno ministrstvo skupaj s statističnim uradom in Rdečim križem, bodo izvajali na 2000 lokacijah, je sporočilo ministrstvo v Rimu. V Italiji so doslej potrdili 230.000 okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo 33.000 ljudi.

NEW YORK - Medtem ko se v ZDA približujejo mejniku 100.000 smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa, je ameriški časnik New York Times na naslovnici objavil imena tisoč umrlih zaradi covida-19. Eden najuglednejših ameriških časnikov je tako počastil žrtve in opozoril na edinstvenost vsakega izgubljenega življenja. Običajne članke, fotografije in grafike na prvi strani časnika in spletni izdaji je zamenjal seznam imen tisoč umrlih zaradi novega koronavirusa.

ŠPORT

BOURNEMOUTH - Nogometaš iz Bournemoutha je bil pozitiven na novi koronavirus, so sporočili iz tega kluba, ki nastopa v elitni angleški premier league. Njegove identitete po pravilih niso razkrili, iz kluba, ki je bil do prekinitve na 18. mestu v 20-članski ligi, pa so sporočili, da je okuženi igralec že v sedemdnevni samoizolaciji. Vodstvo angleške elitne nogometne lige je v soboto zvečer sporočilo, da sta bila na testih na novi koronavirus dodatno pozitivna dva člana premier league. Skupno je tako pozitivnih že osem članov. Na Otoku so doslej testirali 996 igralcev in članov strokovnih štabov. Na prvem testu - 17. in 18. maja - so opravili 748 posamičnih testov, tedaj je bilo pozitivnih šest oseb.

PARIZ - Francoska nogometna sezona 2019/20 se je zavoljo pandemije novega koronavirusa že končala, prihodnja pa naj bi se pričela 23. avgusta. Dan pred tem se bo tekmovanje pričelo v drugi francoski ligi. Obe najmočnejši francoski ligaški nogometni tekmovanji sta bili prekinjeni marca, mesec kasneje pa je vodstvo obeh tekmovanj - po odloku francoske vlade - končalo tekmovalno sezono. Za podoben ukrep so se v nogometno močnih državah odločili še na Nizozemskem in Škotskem ter v Belgiji. Naslov francoskega prvaka se je v elitni ligi devetič in tretjič zaporedoma veselil razvpiti pariški klub PSG, iz prvoligaške druščine sta izpadla Amiens, ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner, in Toulouse. V Franciji igra tudi slovenski reprezentant Rene Krhin, njegov Nantes je sezono končal na 13. mestu v 20-članski ligi.

LONDON - Britanska zveza za konjske dirke je vse bližje nadaljevanju tekmovanj brez gledalcev, saj je v preteklih dneh sprejela pravila za izvedbo tekmovanj v času novega koronovirusa. Ta predpisujejo maske za jahače. Kot poroča britanski časnik The Times, bi se po načrtih zveze konjske dirke brez prisotnosti gledalcev lahko začele že z začetkom junija. Med ukrepi za varno dirkanje je poleg obveznega nošenja mask za jahače predvideno tudi razkuževanje sedal in drugih pripomočkov. Protokoli za izvedbo tekmovanj so podani na kar 33 straneh, med varnostnimi ukrepi pa je tudi omejitev števila konj na dirko na 12.