Preklic odpoklica prehranskih dopolnil proizvajalca Jamieson Wellnes

Ljubljana, 23. maja - Podjetje Jamiesom Wellness je sporočilo, da so informacije glede odpoklica njihovih prehranskih dopolnil Kelp, Jamieson multi 50+ in Jamieson multi maksimalna moč, ki jih je v petek posredoval njihov nekdanji distributer za Slovenijo Vonpharma, neresnične, napačne in zavajujoče. Odpoklic omenjenih izdelkov tako ne velja.

Kot so danes navedli v podjetju, je Jamieson kanadska družba s stoletno tradicijo in bogato zgodovino preseganja sektorskih standardov glede kakovosti in varnosti. Njihovi izdelki so na voljo v 45 državah po svetu, v družbi pa zagotavljajo, da ni nikakršnih težav s kakovostjo ali varnostjo njihovih izdelkov na slovenskem trgu.

Podjetje Jamieson Wellness je še navedlo, da so o ravnanju podjetja Vonpharma iz Žalca že obvestili zdravstveni inšpektorat, proti nekdanjemu slovenskemu distributerju pa bodo začeli tudi druge postopke za zaščito njihovega ugleda.