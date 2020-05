Zaradi del do konca junija zaprta Dalmatinova ulica v Ljubljani

Ljubljana, 25. maja - Zaradi rekonstrukcije križišča Tavčarjeve, Dalmatinove in Komenskega ulice bo od danes do predvidoma 30. junija veljala popolna zapora na koncu Dalmatinove ulice. Začenja se namreč 1,32 milijona evrov vredna prenova Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. Dela bosta opravili podjetji PZG in VOC Celje.