Newyorške borze trgovanje zaključile neenotno

New York, 22. maja - Indeksi na newyorških borzah so zadnji dan trgovanja v tednu sklenili neenotno, a spodbudno. Borzni analitiki kot razlog za dober zaključek navajajo optimizem glede ponovnega odprtja ameriškega gospodarstva in napredek pri iskanju cepiva proti koronavirusu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.