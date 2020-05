Na Ljubljanski borzi indeks izgubil 1,8 odstotka

Ljubljana, 22. maja - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP zadnji trgovalni dan v tednu izgubil 1,8 odstotka in se oblikoval pri 811,90 točke. Vlagatelji so sklenili za 2,48 milijona evrov prometa, od tega največ oz. 1,71 milijona evrov z delnicami Krke, ki so izgubile odstotek.