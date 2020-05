Vrtovec: Odločitev o gradnji drugega bloka krške nuklearke najkasneje do leta 2027

Krško, 22. maja - Potrebno bo narediti vse potrebne ekonomske in druge, zlasti strokovne analize, in šele na podlagi teh bo mogoče najkasneje do leta 2027 sprejeti dokončno odločitev o izgradnji drugega bloka krške nuklearke, je ob obisku Nuklearne elektrarne Krško (Nek) dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Sicer je podpornik jedrske opcije, je dodal.