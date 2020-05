V Murski Soboti skoraj 420.000 evrov za dograditev infrastrukture obrtno-industrijske cone

Murska Sobota, 22. maja - V Murski Soboti bodo v treh letih dogradili cestno in komunalno infrastrukturo v severni obrtno-industrijski coni, s čimer bodo zagotovili kakovosten prostor za gospodarski razvoj občine in regije. Letos bodo za to porabili 420.000 evrov, projekt pa sofinancirata država in EU.