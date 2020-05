Albanskim čebelam pandemija koronavirusa koristi

Tirana, 23. maja - Medtem ko je pandemija novega koronavirusa v Albaniji povzročila tišino v tovarnah in na kmetijah, pa imajo precej dela tamkajšnje čebele. To je razveselilo čebelarje, ki pričakujejo zelo dobro letino medu, predvsem po zahvali odloženega onesnaževanja in škropljenja s pesticidi.