Zagreb, 22. maja - Po kratki in težki bolezni je v Banjaluki v 48-letu preminil znani književnik in prevajalec Bekim Sejranović, so sporočili z njegove hrvaške založbe VBZ. Sejranović je kot begunec živel na Norveškem, delal je tudi v Zagrebu, pogosto je obiskal Ljubljano. Preveden je tudi v slovenščino.