Zaenkrat brez negativnih mnenj o predlogu OPN za Ankaran

Ankaran, 24. maja - Ankaranska občina pospešeno vodi postopke za dokončen sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN). Do današnjega dne so prejeli pet drugih mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen osnutek OPN, ki so bila vsa pozitivna. Dokončen sprejem OPN so v Ankaranu sicer prvotno načrtovali že za junij, a v luči razmer zaradi covida-19 pričakujejo zamik.