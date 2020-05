Preporod Angele Merkel v času epidemije koronavirusa

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 24. maja - Čeprav se je nemška kanclerka Angela Merkel, odkar je napovedala umik iz politike, manj pojavljala v javnosti in ni vedno komentirala dogajanja, se je vse spremenilo to pomlad. S pandemijo koronavirusa sta do izraza prišli njena pragmatičnost in umirjenost, pojavila so se celo ugibanja, da se kanclerka morda le ne bo upokojila.