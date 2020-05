Sindikat KSS vodstvo Tovarne olja Gea obtožuje kršitve pravic

Slovenska Bistrica, 22. maja - Konfederacija slovenskih sindikatov (KSS) je danes opozorila na domnevno kršenje z ustavo zagotovljenih pravic do sindikalnega povezovanja v sklopu njihovega sindikata v Tovarni olja Gea iz Slovenske Bistrice, ki naj bi trajalo že leto in pol. Na delovnem sodišču so sprožili kolektivni spor zaradi nepriznavanja reprezentativnosti.