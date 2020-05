Dnevnik: Nekdanji policist "iz marice" izgubil tožbo

Ljubljana, 22. maja - Nekdanji kranjski policist Žiga Valjavec je na ljubljanskem delovnem sodišču po poročanju časnika Dnevnik izgubil tožbo proti notranjemu ministrstvu. Bil je vodja patrulje treh policistov, ki so predlani v policijskem vozilu prevažali mladoletnico in ji pustili celo volan. Dekle je nočno dogajanje posnela in objavila na družbenih omrežjih.