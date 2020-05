Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 5.)

Ljubljana, 21. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novi smrtni žrtvi zaradi koronavirusa v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da je Avstrija na svoje meje poslala vojsko, o pogovorih zunanjega ministra Anžeta Logarja s svojim ruskim in madžarskim kolegom ter o zastojih, ki so v četrtek nastali na slovensko-hrvaški meji.