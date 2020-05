Zavod za gozdove posadil 1,13 milijona sadik dreves

Ljubljana, 21. maja - Zavod za gozdove je zaključil sajenje dreves na 397 hektarjih gozdnih površin, ki so bile predvidene v sklopu spomladanske obnove v ujmah poškodovanih gozdov iz naslova programa razvoja podeželja. Skupaj je bilo dobavljenih in posajenih 1,13 milijona sadik, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.