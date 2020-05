Koritnik za tesnejše sodelovanje javne uprave z mladimi

Ljubljana, 21. maja - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je na sestanku s predsednico Mladinskega sveta Slovenije Anjo Fortuna in slovensko mladinsko delegatko pri ZN Lucijo Tacer zavzel za krepitev sodelovanja pri prostovoljstvu, promociji aktivnega državljanstva, lokalni samoupravi in mednarodnih zadevah. Dotaknili so se tudi spreminjanja volilne zakonodaje.