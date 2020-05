Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 21. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Vrstijo se odzivi gospodarstva na predlog tretjega protikoronskega zakona, ki ga je vlada sprejela v sredo. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je tako srečal z vodilnimi predstavniki močno prizadete avtomobilske industrije. Po sestanku je povedal, da bo koaliciji predlagal, da v tretjem protikoronskem paketu podaljšajo subvencioniranje čakanja na delo za en mesec tudi za avtomobilsko industrijo, ne le za turizem in gostinstvo. Hkrati bodo iskali rešitve, da bi tej industriji omogočili vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije. Tudi predstavniki hudo prizadetega turističnega gospodarstva ugotavljajo, da vlada pri pripravi tretjega protikoronskega paketa ni uslišala večine njihovih želja, zato napovedujejo, da se bodo obrnili neposredno na poslance in skušali vendarle spremeniti določbe. V Sindikatu dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije vladni predlog tretjega protikoronskega paketa medtem ocenjujejo kot nesprejemljiv, možnost koriščenja subvencioniranja čakanja na delo pa bi podaljšali vsaj za tri mesece. Tudi prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, z infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem nadaljujejo pogovore o morebitni pomoči, potem ko vlada njihovih zahtev ni vključila v tretji paket protikoronskih ukrepov. Rožljajo tudi s protesti. V Sindikatu delavcev prometa in zvez so medtem ocenili, da prevozniki s svojimi zahtevami in grožnjami izsiljujejo vlado. Strinjajo se, da je panoga utrpela škodo, a opozarjajo, da je to panoga z eno najnižjih povprečnih plač in številnimi kršitvami delavskih pravic.

LJUBLJANA - V sredo so opravili 909 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitiven ni bil noben vzorec. Je pa umrl en bolnik s covidom-19. Skupaj je doslej v Sloveniji umrlo 105 bolnikov s covidom-19, medtem ko je bilo skupaj potrjenih 1468 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je v sredo zdravilo 21 bolnikov s covidom-19, od tega le še trije na oddelkih za intenzivno terapijo. Dva bolnika so odpustili v domačo oskrbo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je trenutno v Sloveniji 18 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom.

LJUBLJANA - Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjujejo, da bodo letos soočeni z zmanjšanjem prihodkov od prispevkov za okoli 205 milijonov evrov glede na finančni načrt. Poleg tega bodo imeli za okoli 18 milijonov evrov višje odhodke zaradi bolniških odsotnosti. Tako naj bi imeli ob koncu leta za okoli 215 milijonov evrov tekočega primanjkljaja, iz lastnih virov bi lahko pokril 86 milijonov evrov. Preostali tekoči primanjkljaj v višini okoli 129 milijonov evrov pa je nepokrit. Predlagajo, da ta nepokrit primanjkljaj pokrije državni proračun. V nasprotnem bo decembra ogroženo oz. zaustavljeno financiranje zdravstva, saj višina mesečnega plačila zavoda izvajalcem znaša približno 150 milijonov evrov.

LJUBLJANA - Vlada je v sredo določila tudi besedilo predloga interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij. Ta po besedah okoljskega ministra Andreja Vizjaka ne posega v zakone s področja varstva okolja. Vse strokovne in tehnične norme ostajajo iste - gre le za usklajeno delovanje državnih organov, da lahko investitor do dovoljenja pride v najkrajšem možnem času, je pojasnil na vladni novinarski konferenci. Seznam investicij se po njegovih besedah že oblikuje. Na njem so med drugim vse pomembne prometnice in železniške povezave. Med slednjimi je naštel drugi tir Koper-Divača, železniško vozlišče Pragersko in gorenjsko progo. Nanj so uvrstili tudi pomembne energetske objekte, med drugim Hidroelektrarno Mokrice in hidroelektrarne na srednji Savi.

LJUBLJANA - Po sredinem srečanju vodstev slovenske in hrvaške policije naj bi do konca tedna uradno parafirali protokol o prehajanju meje, je sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Madžarska in Avstrija pa sta prvi državi, za kateri pričakujejo bilateralni dogovor in bosta poleg Hrvaške uvrščeni na seznam držav, za katere velja sprostitev ukrepov na meji. Kot je na vladni novinarski konferenci še pojasnil Kacin, je NIJZ pripravil načelno epidemiološko oceno, po kateri je v Evropi trenutno 14 držav, od koder bi bilo mogoče dovoliti vstop v Slovenijo. A dokler ni skupnega dogovora znotraj EU oziroma širšega schengenskega prostora, si moramo pomagati z dvostranskimi dogovori, je opomnil. Pogovori na strokovni ravni potekajo tudi z Italijo, NIJZ je v stalnih stikih z Rimom glede srečanja na najvišji ravni. Ta naj bi bil v kratkem, je še napovedal vladni govorec.

LJUBLJANA - V združenju zdravstvenih zavodov pozdravljajo ukrepe države za soočanje z epidemijo, zlasti v zadnjem protikoronskem predlogu. A obenem opozarjajo, da nerešene težave glede financiranja zdravstva ostajajo, prihaja še nova realnost dela, saj bodo morali nadaljevati z zaščitnimi ukrepi. Tako se jim obeta manj realiziranega programa in višji stroški. Poleg tega bodo izvajalci s 1. junijem na lastna pleča prevzeli financiranje zaščitne opreme, ki je bodo poslej potrebovali bistveno več. Ta strošek pa ni vštet v ceno zdravstvene storitve.

LJUBLJANA - Klicni center za informacije o novem koronavirusu je v 75 dneh delovanja prejel 42.261 klicev oziroma povprečno 611 klicev na dan. Najdaljši pogovor je trajal skoraj uro in pol, svetovalci pa uspejo odgovoriti na večino vprašanj, je povedala Mojca Matičič z ljubljanske infekcijske klinike, v vzdušje v centru pa je opisala kot filmsko. Ob tem je opozorila, da se svet ne bori zgolj s pandemijo virusa, ampak tudi z infodemijo. Svet so namreč preplavile najrazličnejše zavajajoče informacije, ki lahko dokazano vplivajo na javno zdravje. Po njenih besedah je ključ v boji proti epidemiji kakovostna, zanesljiva in preverjena informacija. Na klice je ob pomoči mentorjev odgovarjalo 66 študentov medicine iz višjih letnikov. Za študentsko delo so doslej odšteli 100.887 evrov, pa je pojasnil Kacin.

LJUBLJANA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar se je na povabilo veleposlanika Hrvaške, ki trenutno predseduje Svetu EU, Borisa Grigića udeležil srečanja veleposlanikov držav članic EU, ki so akreditirani v Sloveniji. Minister je predstavil ukrepe, ki jih je Slovenija sprejela zaradi pandemije novega koronavirusa, predvsem ukrepe ob vstopu v Slovenijo. Predstavil jim je tudi trenutne epidemiološke kazalnike v Sloveniji, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Logar se je tudi zavzel za tesno usklajevanje držav članic pri rahljanju ukrepov ter v tem kontekstu pozdravil priporočila Evropske komisije o koordiniranem pristopu za vzpostavitev svobode gibanja in odpravo notranjih kontrol na meji, ponoven postopni zagon prometnega servisa in turistične dejavnosti ter vzpostavitev zdravstvenih protokolov. Veleposlanikom je tudi prenesel, da Slovenija podpira francosko-nemški predlog za oblikovanje sklada za okrevanje gospodarstva v državah EU v višini 500 milijard evrov. Izpostavil je še pričakovanje Slovenije za čimprejšnji dogovor o novem večletnem finančnem okviru EU 2021-2027.

LJUBLJANA - Ker je v epidemiji novega koronavirusa izplačilo nadomestil plač za delavce na čakanju prevzela država, se je povprečna plača v Sloveniji marca znižala. Od februarske je bila nižja za približno dva odstotka - v bruto znesku je znašala 1758,27 evra. Znižanje je v precejšnji meri posledica ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, predvsem izplačil nadomestil plače v breme države v primeru napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo, ugotavljajo statistiki. Po statistični metodologiji namreč plača zajema le tisti del prejetih izplačil, ki so bila izplačana iz sredstev delodajalca. Padec marčnih plač je bil s skoraj 21 odstotki največji v gostinstvu, opazen je bil tudi v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih. Višja izredna izplačila pa so za slabo petino povečala plače v bankah in zavarovalnicah.

LJUBLJANA - Ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda C. Blanchard je ministrstvu za delo predala donacijo 1660 zaščitnih vizirjev, namenjenih zaposlenim v domovih za starejše v okviru prizadevanj za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Vizirje je izdelalo ajdovsko podjetje 3D Solutions, financiralo pa Evropsko poveljstvo ZDA v okviru programa mednarodne humanitarne pomoči civilnemu prebivalstvu ob nesrečah na podlagi prošnje, ki jo je predala pisarna za obrambno sodelovanje veleposlaništva v sodelovanju z upravo za zaščito in reševanje. Ta prispevek h kriznemu upravljanju in zmožnosti kriznega odzivanja je po njihovih besedah znak dolgotrajnega partnerstva med upravo za zaščito in reševanje, Slovensko vojsko, Evropskim poveljstvom ZDA in Nacionalno gardo Kolorada v skupnih prizadevanjih za zaščito prebivalcev Slovenije in širše regije.

LJUBLJANA - Zdravstveni delavci bodo od petka spet lahko šli v tujino. Prav tako bodo lahko vnovič koristili letni dopust, stavkali in se udeležili usposabljanj in izobraževanj v tujini, kar jim je bilo onemogočeno z odredbo, ki jo je ob začetku epidemije sprejelo ministrstvo za zdravje. Od petka namreč odredba ne bo več veljala.

SVET

WASHINGTON/PARIZ - Pandemija covida-19 je dosegla nov mejnik - število potrjeno okuženih z novim koronavirusom po svetu je danes preseglo pet milijonov tako na podlagi štetja ameriške univerze Johnsa Hopkinsa kot francoske tiskovne agencije AFP. Usoden je bil covid-19 za več kot 328.000 ljudi. Med državami so glede okužb na prvem mestu ZDA z več kot 1.551.000 okužbami, sledi jim Rusija s približno 317.000 primeri. Na tretjem mestu je Brazilija, kjer so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 20.000 novih okužb. Vsega skupaj je tam že več kot 291.000 potrjenih primerov. Sledijo evropske države Velika Britanija, Španija, Italija in Francija. V Evropi so potrdili skoraj dva milijona vseh okuženih, a večina evropskih držav že stopa po poti postopne normalizacije, medtem ko ponekod drugod po svetu še niti niso dosegli vrhunca izbruha.

BERLIN - Nemški letalski prevoznik Lufthansa se z nemško vlado dogovarja o paketu pomoči, vrednem devet milijard evrov. Na ta način bo nemška vlada postala pomemben lastnik te letalske družbe, ki jo je pandemija novega koronavirusa močno prizadela. Osnutek paketa, ki še ni dokončan, zagotavlja stabilizacijske ukrepe v vrednosti do devet milijard evrov, pri čemer bodo tri milijarde evrov družbi zagotovljene v obliki posojil, so pojasnili v Lufthansi. Sredstva za letalskega prevoznika bo sicer prispeval državni stabilizacijski sklad WSF, ustanovljen prav za blažitev posledic pandemije, pa tudi država s konvertibilnimi obveznicami. Na ta način bo v državni lasti pristalo 25 odstotkov in ena delnica družbe.

LONDON - Gospodarska aktivnost v območju evra je najverjetneje že dosegla dno. Ne glede na to, da se je maja pospešila, pa je bila, ko gre za peti mesec v letu, najšibkejša doslej, je objavila analitska hiša IHS Markit. Indeks nabavnih menedžerjev, ki ga izračunava, je bil maja pri 30,5 točke, potem ko je bil aprila pri rekordno nizkih 13,5 točke. Kljub mesečnemu izboljšanju pa se gospodarska aktivnost še vedno intenzivno krči, saj vrednosti indeksa pod 50 točkami pomenijo krčenje, vrednosti nad 50 pa rast gospodarske dejavnosti. Maja je bilo nazadovanje zabeleženo že tretji mesec zapored.

ATENE - Grški turistični delavci v letošnjem letu pričakujejo 70-odstotni padec turističnih prihodov. Lani je Grčija sprejela več kot 34 milijonov obiskovalcev, turizem pa je ustvaril več kot 18 milijard evrov prihodkov. Grška vlada, ki sicer panogi obljublja pomoč, je v sredo napovedala, da bo turistična sezona znova stekla sredi junija, ko bodo vrata lahko odprli hoteli, neposredne mednarodne polete do grških otokov pa bodo postopoma začeli vzpostavljati 1. julija.

WASHINGTON/LONDON - Dve v sredo objavljeni študiji zbujata upanje, da lahko človek razvije odpornost na novi koronavirus. V eni raziskavi so znanstveniki opice cepili s prototipom cepiva proti novemu koronavirusu, v drugi pa jih neposredno okužili z njim. V obeh primerih so opice razvile odpornost, izhaja iz študij, objavljenih v znanstveni reviji Science. Med več kot 40.000 zdravstvenimi delavci v Evropi, Afriki, Aziji in Južni Ameriki se je začela obsežna raziskava o učinkovitosti dveh zdravil proti malariji tudi v primeru koronavirusne bolezni 19, ki jo povzroča novi koronavirus. Rezultati raziskave naj bi bili predvidoma znani ob koncu leta.

ŠPORT

TOKIO - Predsednik mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je sporočil, da je leto 2021 "zadnja možnost za izvedbo tokijskih olimpijskih iger". OI v Tokiu bi morale biti letos poleti, a so jih organizatorji skupaj z Mokom zaradi koronavirusne pandemije preložili na leto 2021. Bach je danes za BBC poudaril, da prelaganje ne more iti v nedogled. Bach je povedal, da se strinja z odločitvijo Japonske, da bodo morali OI odpovedati, če koronavirusna pandemija prihodnje leto še ne bo pod nadzorom.

RAVNE NA KOROŠKEM - Trenutno najboljša slovenska plavalka Tjaša Oder je imela za sezono 2020 jasne cilje. Predviden je bil nov vrhunski nastop na evropskem prvenstvu v Budimpešti ter boj za olimpijski finale na igrah v Tokiu 2020. Avgusta bi nato končala kariero, načrte pa ji je prekrižala epidemija koronavirusa. Ali bo vztrajala še eno leto, še ni potrdila.

PARIZ - Mednarodna plavalna zveza (Fina) je zavoljo epidemije novega koronavirusa odpovedala letošnje svetovno prvenstvo v 25-metrskem bazenu v Abu Dabiju in ga prestavilo na drugo leto. Po novem terminu bo to SP na sporedu med 13. in 18. decembrom prihodnje leto.

NEW YORK - Košarkarske ekipe v severnoameriški ligi NBA od vodstva lige pričakujejo, da bo okoli 1. junija pripravilo natančna navodila glede nadaljevanja sezone. V zakulisju so medtem zaokrožili številni scenariji, nekateri ameriški športni mediji so zapisali, da bodo tekme priredili v Disney Worldu v Orlandu in Las Vegasu, nekateri celo na Bahamih. Želja klubov je, da bi se sezona nadaljevala v drugi polovici julija.

NEW YORK - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in predstavniki združenja igralcev so razpravljali o možnem formatu dokončanja prvenstva 24 ekip v dveh konferencah, med katerimi ni Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Vrstni red bi določili po odstotku točk 12. marca, ko je koronavirusna pandemija prekinila tekmovanje za Stanleyjev pokal. V vzhodni konferenci bi prvi krog končnice preskočile ekipe Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals in Philadelphia Flyers, štiri najboljše ekipe zahoda pa so St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights in Dallas Stars.

NEW YORK - Po pisanju revije Forbes ekipam ameriškega nogometa v ligi NFL grozi finančni primanjkljaj v višini 5,5 milijarde dolarjev (okoli 5 milijard evrov), če bodo morale zaradi epidemije novega koronavirusa prihodnjo sezono vse tekme odigrati pred praznimi tribunami.