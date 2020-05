Pariz, 21. maja - Mednarodna plavalna zveza (Fina) je zavoljo epidemije novega koronavirusa odpovedala letošnje svetovno prvenstvo v 25-metrskem bazenu v Abu Dabiju in ga prestavilo na drugo leto. Po novem terminu bo to SP na sporedu med 13. in 18. decembrom prihodnje leto.