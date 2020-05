Odpoklic pršuta v kosu znamke Naše nam paše

V preventivni odpoklic sta zajeta izključno izdelka z lot številko 506120 ter rokom uporabe najmanj do 31. 8. 2020 in najmanj do 8. 9. 2020.

V Lidlu Slovenija so ob rednem internem preverjanju kakovosti omenjenega izdelka ugotovili prisotnost patogene bakterije listeria monocytogenes, ki povzroča bolezen listeriozo. Obolevajo predvsem ljudje z zmanjšano imunsko odpornostjo, povečano tveganje velja tudi za nosečnice.

Kupce pozivajo, da zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo. V prodaji je bil pri Lidlu Slovenija, ki ga je že izločil iz prodaje. Izdelek lahko kupci vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin, kupnino pa jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. Ostali izdelki znamke Naše nam paše proizvajalca Pršutarna s' Krasa, ki se prodajajo v Lidlu, niso zajeti v odpoklic, so še zapisali pri omenjenem podjetju.