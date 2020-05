V Indiji in Bangladešu zaradi ciklona Amphan najmanj 15 mrtvih

New Delhi/Daka, 21. maja - Zaradi ciklona Amphan, ki velja za enega od najmočnejših viharjev na jugu Azije v zadnjih letih, je v Indiji in Bangladešu po zadnjih podatkih umrlo najmanj 15 ljudi, več kot tri milijone ljudi pa so morali evakuirati. Zaradi ciklona je porušenih na tisoče stavb, izruvana so številna drevesa ter poplavljena nekatera območja.