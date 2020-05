Projektu iz programa Obzorje 2020 dovoljenje za trženje hitrega testiranja na covid-19

Bruselj, 20. maja - Eden od 18 projektov, ki so bili pred kratkim izbrani za dodelitev sredstev v višini 48,2 milijona evrov iz programa Obzorje 2020 za razvoj diagnostike, zdravljenja, cepiva in drugih ukrepov v boju proti pandemiji koronavirusa, je obrodil sadove. Raziskovalci projekta HG nCoV19 so namreč dobili dovoljenje za trženje hitrega testa na covid-19.